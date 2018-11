Tour Eiffel : signature du traité de fusion avec Affine

08/11/2018 | 18:34

Société de la Tour Eiffel et Affine RE annoncent avoir signé ce jour le traité de fusion relatif au projet de fusion-absorption d'Affine par STE, annoncé le 28 septembre.



Ce projet sera soumis à l'approbation des assemblées générales extraordinaires des actionnaires des deux sociétés appelées à se réunir le 18 décembre, le traité prévoyant une réalisation de la fusion à la même date. La parité d'échange retenue est d'une action STE pour trois actions Affine.



'La fusion avec Affine devrait permettre à STE de renforcer son modèle de SIIC foncière d'accumulation, propriétaire et développeur d'immobilier tertiaire, pour accompagner ses clients locataires au sein de pôles ou de parcs localisés dans le Grand Paris et les territoires les plus dynamiques en régions. Cette opération permettrait à STE de prendre de l'avance sur sa stratégie de croissance et de conforter son dividende qui reposera sur un patrimoine élargi', expliquait au début de l'automne Hubert Rodarie, président de STE.





