« Le Parc Eiffel Nanterre Seine illustre parfaitement notre position d'acteur incontournable sur le Grand Paris et notre stratégie axée sur la satisfaction de nos locataires : des entreprises de toutes tailles de la PME/PMI au grand groupe, » indique Thomas Georgeon, directeur général de la Société de la Tour Eiffel.

La Société de la Tour Eiffel, acteur de référence de l'immobilier de bureaux sur le Grand Paris et dans les régions à fort potentiel, annonce la signature de 4 500 m² sur le Parc Eiffel Nanterre Seine depuis le début de l'année, avec notamment des baux avec deux sociétés du groupe Vinci pour 3 400 m² conclus pendant le confinement.

Ces signatures confirment l'attractivité du site, la fidélisation des locataires en place, et porte le taux d'occupation du parc à près de 85 %.

Le Parc Eiffel Nanterre Seine, une localisation privilégiée aux portes de la Défense

Dans le patrimoine de la foncière depuis 3,5 ans, le Parc Eiffel Nanterre Seine est idéalement placé : à proximité de La Défense, par sa position stratégique en bordure de l'A86, son accès direct au tramway 2 (10' de La Défense), il est également desservi par de nombreuses lignes de bus ainsi que par des transports multimodaux (RER A, T2, Transilien L).

Un redéveloppement du parc entièrement tourné vers ses usagers

Le Parc développe une surface utile de près de 74 000 m² de bureaux et d'activités, dont 16 000 m² ont fait l'objet d'une rénovation ou d'un redéveloppement au cours des trois dernières années.

Un soin tout particulier a été porté aux espaces extérieurs, avec de nombreuses terrasses, des espaces de détente, des potagers, un boulodrome et un travail d'ouverture du Parc sur la Seine afin d'offrir des vues exceptionnelles et un parcours de santé sur les berges.

Exemplaire sur le plan environnemental, 92% des bâtiments détiennent la certification BREEAM IN USE et une certification BREAM RFO est en cours d'obtention1. Le Parc a, par ailleurs, obtenu le label Eco Jardin en 2019, certification qui vise à saluer le respect de la biodiversité.

Certains services ont été entièrement repensés avec la crèche Kid‘s Up, une salle de fitness moderne, la conciergerie Groombox, des mini-boutiques…

L'offre de restauration du Parc comporte, en complément des restaurants du site, des food-trucks, des armoires connectées Foodles ; un concept de galerie gourmande « La Fabrique » doté de larges terrasses et proposant une offre de restauration très variée ouvrira également prochainement.

Immeuble Navarque

Un parc attractif et sur mesure

Près de 100 sociétés locataires dont Leica, INEO, Daikin, Filorga, Metro Cash & Carry, Nec, Satelec Fayat, Schindler, Volvo…

2 signatures récentes avec le groupe Vinci pour 3 400 m²

Par ailleurs, des réserves foncières sont disponibles afin de développer des clés en main bureaux/activités/entrepôts pouvant apporter une réponse sur mesure aux nouveaux besoins notamment en termes de logistique urbaine.

Relations Presse



Laetitia Baudon

Agence Shan

Tél. + 33 (0)6 16 39 76 88

Laetitia.baudon@shan.fr

A propos de la Société de la Tour Eiffel



La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s'est imposée comme un acteur de référence.



Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France



www.societetoureiffel.com

