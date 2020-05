Edito de Thomas Georgeon et Bruno Meyer

Edito de Thomas Georgeon et Bruno Meyer

L'intégration réussie des actifs et des équipes d'Affine au cours de l'année 2019 nous permet de poursuivre avec détermination, conformément à nos objectifs, le recentrage de notre stratégie 100 % bureaux, 80 % Ile-de-France et 20 % Régions à potentiel, notre plan de cession d'actifs et l'amélioration de notre structure financière.

A ce titre, il faut souligner que c'est grâce au travail réalisé au cours de ces dernières années avec Hubert Rodarie, qui quitte aujourd'hui la présidence de notre Conseil d'Administration, que cette dernière étape a pu être franchie avec succès.

L'arrivée de Didier Ridoret comme Président du Conseil d'administration matérialise le début d'un nouveau chapitre de l'histoire du Groupe dans un environnement marqué par une crise inédite et face aux immenses enjeux de responsabilité qui s'imposent toujours plus clairement à chacun.

Dans ce contexte, et contrairement à ce que nous avions annoncé à l'occasion de la présentation de nos résultats annuels, il apparaît inopportun de se prononcer sur un nouveau plan stratégique tant que nous n'aurons pas une visibilité claire de l'impact de la crise sur nos projets, nos locataires et notre environnement.

Toutefois, la stratégie du Groupe qui place le client au cœur de son approche immobilière et assume une diversité du risque locatif par une approche multilocataires des actifs, apparaît gage de résilience dans ces temps troublés

Thomas GEORGEON (Directeur Général) & Bruno MEYER (Directeur Général Délégué)

Compte-rendu de l'Assemblée générale du 27 mai 2020

L'Assemblée générale mixte des actionnaires de Société de la Tour Eiffel s'est réunie le 27 mai 2020 à huis-clos au siège social1 sous la dernière présidence d'Hubert Rodarie. Thomas Georgeon, Directeur général, et Bruno Meyer, Directeur général délégué, ont été désignés scrutateurs lors du Conseil d'administration ayant précédé l'Assemblée générale. Laurence Deverchère a été désignée en qualité de secrétaire.

Le quorum s'est établi à 79,56 % et l'assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises. Les résultats complets des votes sont consultables sur le site internet de Société de la Tour Eiffel.

Paiement du dividende de 2€ par action

L'Assemblée Générale a décidé de distribuer une somme prélevée sur le bénéfice distribuable de l'exercice 2019 à hauteur de 18.615.509 euros ainsi qu'un montant prélevé sur la prime d'émission, afin de former une distribution totale de 2,00 euros par action, en numéraire. La distribution sera mise en paiement le 15 juin 2020 et le détachement du coupon interviendra le 11 juin 2020.

Nomination de Didier Ridoret comme nouveau Président du Conseil d'administration

Didier Ridoret a été nommé Président du Conseil d'administration. Il succède à Hubert Rodarie, qui avait pris ses fonctions en octobre 2014. Président de SMABTP depuis septembre 2014, Didier Ridoret a exercé de nombreux mandats et autres actions syndicales notamment à la Banque de France, au Medef, au Conseil national de la sous-traitance du bâtiment et à la Fédération Française du Bâtiment dont il a occupé la présidence de 2008 à 2014.

Didier Ridoret, nouveau Président du Conseil d'administration de Société de la Tour Eiffel, déclare : « Je suis fier de présider désormais le Conseil d'Administration de Société de la Tour Eiffel et tiens à remercier, au nom du groupe SMA, des administrateurs et de l'ensemble des actionnaires, Hubert Rodarie pour son engagement et sa contribution au développement de la foncière. Sous la direction d'une équipe visionnaire, dynamique et compétente, le Groupe est désormais entré dans une nouvelle ère, plaçant plus que jamais le service au centre de sa relation client. Sa stratégie de développement de long terme sur des zones particulièrement prometteuses du Grand Paris et sur des régions à fort potentiel nous paraît répondre en tous points aux enjeux immobiliers tertiaires de demain. »

Jacques Chanut a par ailleurs été coopté au poste d'administrateur devenu vacant d'Hubert Rodarie et deux nouveaux administrateurs ont été nommés : Christine SONNIER, administratrice indépendante, ainsi que la société IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION, représentée par Marie-George DUBOST. Le mandat d'administrateur de Marie WIEDMER BROUDER, administratrice indépendante, a été renouvelé, et Philippe DESURMONT a été nommé en qualité de censeur. La durée de ces mandats est de trois années.

Le Conseil d'administration de Société de la Tour Eiffel compte désormais 43% de femmes et 50% d'administrateurs qualifiés d'indépendants en application des critères prévus par le code Middlenext.

Le Conseil d'administration a également validé la création d'un Comité des investissements composé de Marie Wiedmer Brouder et Christine Sonnier, administratrices indépendantes, de Didier Ridoret, Président du conseil d'administration, d'AG REAL ESTATE représentée par Serge Fautré, administrateur indépendant et de MM PUCCINI, représentée par Jean-Yves Mary, administrateur indépendant. La présidence du Comité des Investissements a été confiée à Marie Wiedmer Brouder.

Le Comité d'audit est composé de Bibiane de Cazenove, présidente et administratrice indépendante ainsi que SMAvie BTP représentée par Agnès Auberty.

Le Comité de nomination et des rémunérations a été modifié avec la désignation d'un nouveau Président en la personne de Patrick Bernasconi en remplacement de Marie Wiedmer Brouder. Deux autres membres ont été nommés : SMABTP représentée par Pierre Esparbès, et LA MUTUELLE GENERALE, représentée par Patrick Sagon, administrateur indépendant.

(1) : Conformément à l'article 4 de l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, l'Assemblée Générale Mixte de la Société de la Tour Eiffel du 27 mai 2020 s'est tenue à huis clos sans que les actionnaires et autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

Détail des résolutions votées

A propos de la Société de la Tour Eiffel

La Société de la Tour Eiffel, avec un patrimoine de 1,9 Md€, est une foncière tertiaire intégrée à forte culture de services. Opérant sur l'ensemble du cycle immobilier, elle accompagne ses clients, des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, par une pratique exigeante de gestion directe de ses actifs situés dans des territoires à fort potentiel de croissance. La foncière inscrit la gestion de son patrimoine immobilier, aujourd'hui en forte expansion, dans la durée, avec un plan de recentrage stratégique du portefeuille 100 % bureaux, 80 % Grand Paris et 20 % en Région à potentiel et s'est imposée comme un acteur de référence.

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France

www.societetoureiffel.com

