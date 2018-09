Société de la Tour Eiffel annonce

l'évolution de sa Direction Générale



Le Conseil d'Administration, réuni aujourd'hui sous la Présidence d'Hubert Rodarie, a modifié la composition de la Direction Générale de la société. Conformément aux dispositions statutaires, il a constaté la fin du mandat de Directeur Général de Philippe Lemoine et, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, Thomas Georgeon a été nommé Directeur Général, pour un mandat de 3 ans.

Sur la proposition de ce dernier, le Conseil d'administration a également décidé la nomination de Bruno Meyer, comme Directeur Général Délégué, pour un mandat de 3 ans.

Le Président de la Société de la Tour Eiffel, Hubert Rodarie, s'est associé à l'ensemble des administrateurs pour remercier chaleureusement Philippe Lemoine de sa précieuse contribution, durant les quatre dernières années, à la parfaite réalisation du plan de croissance et de développement, ayant permis à la foncière de doubler la taille de son portefeuille immobilier tout en déployant une stratégie claire de parcs et de pôles tertiaires, en Ile de France comme en régions.

Pour accompagner la transition, à la demande du Conseil d'Administration, Philippe Lemoine assurera une mission de Conseil auprès du Président et du Directeur Général pour une période qui prendra fin mi 2019.

« Cette évolution s'inscrit dans la continuité de la stratégie et du plan de développement mis en œuvre depuis bientôt quatre ans. La nouvelle Direction Générale aura pour principale mission de poursuivre et accentuer la stratégie de croissance de la foncière » précise Hubert Rodarie, Président.



Thomas Georgeon avait rejoint la Société de la Tour Eiffel comme Directeur Général Adjoint début septembre 2018.

A 43 ans, diplômé de l'Ecole Centrale Paris, il a effectué son parcours professionnel dans le groupe Bouygues.

Responsable de programmes chez Sodearif (actuel Linkcity) pendant 4 ans, puis responsable des appels d'offres de nombreux Partenariats Publics Privés (PPP), notamment le Palais de Justice de Paris ou la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt, il a ensuite été en charge d'une business unit chez Bouygues Bâtiment IdF Rénovation Privée, spécialisée dans la rénovation d'immeuble de bureaux.



Bruno Meyer était Directeur Général Adjoint de la Société de la Tour Eiffel depuis octobre 2014.

A 59 ans, titulaire d'un DECS, il débute sa carrière à la Direction Financière du Commissariat à L'Energie Atomique puis rejoint l'Inspection Générale de l'Européenne de Banque et du CIC Paris. En 1992, il entre à l'UIS, établissement de crédit coté, spécialisé dans le financement d'immobilier d'entreprise où il occupe successivement plusieurs fonctions dont celle de Directeur Central. A la suite du rachat de l'UIS en 1998, par le groupe américain General Electric, Bruno Meyer devient Directeur Financier de GE Real Estate France, puis de 2000 à 2004, responsable du contrôle de gestion de GE Real Estate Europe. Début 2005, comme Directeur Administratif et Financier, il participe à la création et à l'introduction en bourse de la société foncière CBoTerritoria. De 2008 à 2010 ; il est Directeur Financier d'Eurosic. Avant de rejoindre la Société de la Tour Eiffel , Bruno Meyer était depuis 2010 Directeur Général Adjoint de Silic.



A propos de la Société de la Tour Eiffel

Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, sa stratégie privilégie l'investissement sur des sites à fort potentiel et la fourniture d'immeubles neufs loués à des acteurs de premier plan. Son patrimoine de près de 500.000 m² s'élève au 30 juin 2018 à 1 159 millions d'euros pour des actifs situés principalement en région parisienne.

Société de la Tour Eiffel est cotée sur Euronext Paris (compartiment B) – Code ISIN : FR0000036816 – Reuters : TEIF.PA – Bloomberg : EIFF.FP – Membre des indices IEIF Foncières, IEIF Immobilier France- www.societetoureiffel.com



Contact Presse :

Jean-Philippe MOCCI / CAPMOT

jpmocci@capmot.com

Tél : +33 (0)6 71 91 18 83

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55280-2018_09_28-carnet-_thomas_georgeon_-bruno-meyer.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews