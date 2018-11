SOCIETE DE LA TOUR EIFFEL

Société anonyme au capital de 61 446 740 euros

Siège social : 11-13 avenue de Friedland - 75008 PARIS

572 182 269 RCS PARIS

Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2018

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 26 novembre 2018. Les actionnaires de la Société sont invités à participer à l'assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) qui se tiendra le mardi 18 décembre 2018 à 15 heures, au siège social, 11/13 avenue de Friedland - 75008 PARIS.

L'avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO le 12 novembre 2018.

Les documents et renseignements relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires selon les dispositions légales et réglementaires applicables, et peuvent être :

- consultés sur le site internet de la Société de la Tour Eiffel : www.societetoureiffel.com

- obtenus auprès de :

· Société de la Tour Eiffel, 11-13 avenue de Friedland 75008 Paris, fax : 01.42.66.01.54, adresse électronique : actionnaires@stoureiffel.com (en justifiant de la qualité d'actionnaire, pour les actionnaires au porteur, par la transmission d'une attestation de participation)

· ou de la Société Générale, Service des Assemblées, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, adresse électronique : service.assemblee-generale@sgss.socgen.com (en justifiant de la qualité d'actionnaire, pour les actionnaires au porteur, par la transmission d'une attestation de participation).

Contact :

Bruno Meyer

Directeur Général Délégué

Société de la Tour Eiffel

11-13 avenue de Friedland - 75008 Paris

Tél : + 33 1 53 43 07 06

b.meyer@stoureiffel.com

