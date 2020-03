Municipales 2020 : ePresse (société Toutabo) donne accès à la lecture de la presse en illimité

PARIS le 14 mars 2020 : A l'occasion des municipales 2020, Compte tenu du renforcement des mesures sanitaires liées au coronavirus, le kiosque numérique ePresse offre sur sa plateforme 3 jours de lecture illimitée à plus de 450 journaux et magazines (dont l'essentiel de la presse nationale et régionale).

Cette action qui restera en place pendant les 2 tours des élections municipales, est utilisable à tout moment pendant cette période électorale.

Elle est destinée à permettre à tous de rester informé et d'avoir accès à tous les contenus de la presse.

Sur le thème « vous voulez savoir ce qui se passe? Vous êtes coincé chez vous ? Lisez toute la couverture des municipales 2020 dans la presse gratuitement pendant 3 jours ».

Cette démarche du kiosque numérique est ouverte à tous sans engagement sans moyen de paiement requis à la page :https://ww.epresse.fr/offre-decouverte. Elle prend toute sa signification dans ce contexte où la recherche d'informations par tous les citoyens est très intense.

A propos de ePresse: ePresse est la plateforme de distribution de presse numérique de la société Toutabo SA Créé en 2005, Toutabo est un collecteur historique d'abonnements presse qui propose un catalogue de plus de 1000 titres à prix réduits, sur un marché très fluctuant d'environ 3000 journaux et magazines. En 2015, Toutabo a acquis ePresse, acteur de référence de la presse numérique, qui présente plus de 1000 titres, avec l'offre la plus large du marché sur la PQN et la PQR. ePresse commercialise ses titres soit à l'unité, soit selon un système d'achat de crédits à utiliser sur tout le site, soit via un abonnement « classique », à la fois en BtoC et en BtoB, soit en lecture illimitée sur un large catalogue grâce à son offre Kiosque Premium Les marques « Toutabo », « ePresse », « Monkiosque », « monkiosque.fr monkiosque.net », « Inter magazines » et « Pressedefrance » sont des marques propriétés de la société Toutabo, déposées à l'INPI. La société est inscrite sur EURONEXT ACCESS Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO Il est rappelé que la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers permettant d'accéder au capital de TOUTABO ne peut être réalisée qu'auprès d'Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier).

