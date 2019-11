Toutabo : Un nouveau service ePresse enrichit l'offre de lecture numérique de la Fnac

Un nouveau service ePresse enrichit l'offre de lecture numérique de la Fnac

Le kiosque ePresse (édité par la société Toutabo SA (FR0010621722 - MLABO)) et la Fnac ont conclu un partenariat permettant la diffusion de l'offre de presse numérique ePresse aux clients et adhérents Fnac.

La Fnac, acteur clé de la lecture numérique avec Kobo et Izneo, propose dorénavant une offre de presse numérique.

L'offre de lecture illimitée de ePresse, portant sur plus de 450 journaux et magazines et commercialisée au prix de 9.99€/mois, sera disponible avec des offres promotionnelles aux nouveaux adhérents à la carte Fnac+ et la carte Fnac.

« Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat qui vient compléter notre partenariat existant avec le groupe Orange. Notre offre va gagner en visibilité aussi bien en ligne qu'en magasins et devrait parfaitement s'inscrire dans l'univers culturel qui a toujours fait la force de la Fnac» commente Jean-Frédéric LAMBERT, Président de ePresse.

À propos de ePresse, marque du Groupe Toutabo - www.epresse.fr :

Créé en 2005, Toutabo est un collecteur historique d'abonnements presse qui propose un catalogue de plus de 1000 titres à prix réduits, sur un marché très fluctuant d'environ 3000 journaux et magazines.

En 2015, Toutabo a acquis ePresse, acteur de référence de la presse numérique, qui présente plus de 850 titres, avec l'offre la plus large du marché sur la PQN et la PQR. ePresse commercialise ses titres soit à l'unité, soit selon un système d'achat de crédits à utiliser sur tout le site, soit via un abonnement « classique », à la fois en BtoC et en BtoB, soit en lecture illimitée sur un large catalogue grâce à son offre Kiosque Premium. Le chiffre d'affaires de Toutabo-ePresse s'élève à 13.3M€ en 2018, l'activité numérique représentant plus 85% de l'activité totale. Les marques « Toutabo », « ePresse », « Monkiosque », « monkiosque.fr monkiosque.net », « Inter magazines » et « Pressedefrance » sont des marques propriétés de la société Toutabo, déposées à l'INPI. La société est inscrite sur EURONEXT ACCESS Paris, Code ISIN : FR0010621722 - Code Mnémonique MLABO

Il est rappelé que la diffusion directe ou indirecte dans le public des instruments financiers permettant d'accéder au capital de TOUTABO ne peut être réalisée qu'auprès d'Investisseurs qualifiés (confer 411-2 du code monétaire financier).

À propos de Fnac Darty - Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 collaborateurs, dispose à fin 2018 d'un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d'audience en France (près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires pro forma de 7.475 Mds€.

Contact Presse : CICOMMUNICATION Camille BRUNET Catherine ISNARD 01 47 23 90 48 cicom@cicommunication.com

