Batteries d'automobiles: Panasonic et Toyota créent une coentreprise

Données financières (JPY) CA 2019 29 906 Mrd EBIT 2019 - Résultat net 2019 2 359 Mrd Dette 2019 15 185 Mrd Rendement 2019 3,39% PER 2019 8,39 PER 2020 8,11 VE / CA 2019 1,25x VE / CA 2020 1,23x Capitalisation 22 182 Mrd

Tendances analyse technique TOYOTA MOTOR CORP Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Baissière

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 8 342 JPY Ecart / Objectif Moyen 23%

Dirigeants Nom Titre Akio Toyoda President & Representative Director Takeshi Uchiyamada Chairman Koji Kobayashi CFO, Representative Director & EVP Shigeki Terashi Director & Executive Vice President Shigeru Hayakawa Vice Chairman

Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TOYOTA MOTOR CORP 10.31% 202 676 VOLKSWAGEN 4.29% 83 398 DAIMLER 10.48% 61 848 GENERAL MOTORS CORPORATION 15.43% 54 494 BAYERISCHE MOTOREN WERKE 3.30% 54 191 HONDA MOTOR CO LTD 15.82% 53 031