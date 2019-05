30/05/2019 | 10:27

Lexus dévoile aujourd'hui le nouveau RX 450h, son SUV premium, avec des évolutions importantes pour ce modèle clé de la marque qui a contribué lors de son arrivée sur le marché en 1998 à la création du segment des SUV premium. Le nouveau RX 450h sera commercialisé à l'automne 2019.



Le comportement dynamique du RX 450h cultive les performances de Lexus en suivant la voie des fleurons de la marque, le coupé LC et la limousine LS. ' Il le doit au soin apporté par les ingénieurs à tous les aspects du véhicule, à l'amélioration de la rigidité de la caisse et de la suspension ainsi qu'à l'adoption de nouveaux systèmes d'amortissement et de commande des freins ' indique le groupe.



' Le résultat est un véhicule à l'excellent niveau de tenue de route et de précision permettant au conducteur de ne jamais dévier de sa trajectoire '.



Le nouveau RX 450h reçoit également en première mondiale les feux de route adaptatifs (AHS) BladeScan et aussi la dernière version du Lexus Safety System + qui regroupe les technologies avancées de sécurité et de prévention des accidents.



Le nouveau RX 450h est équipé d'un nouvel écran d'affichage tactile dont la position a été avancée et qui complète la commande Remote Touch Interface de Lexus (en remplaçant la commande classique par un pavé tactile). Il est le premier modèle Lexus à intégrer la connectivité Apple CarPlay et Android Auto. La commande vocale utilise le portable des clients pour communiquer avec Siri d'Apple ou l'Assistant Google.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.