Lexus : partenaire du 75ème Festival du Film de Venise

03/08/2018 | 11:41

Lexus annonce être, pour la deuxième année consécutive, le partenaire principal du 75ème Festival International du Film de Venise.



Une flotte de 40 Lexus hybrides-électriques sera à disposition pendant tout le Festival et proposera, outre la nouvelle Lexus ES, les SUV NX et RX ainsi que deux véhicules porte-drapeau de la marque, la limousine LS et le coupé de luxe LC.



' Cette année encore, Lexus est le principal partenaire du Festival du Film de Venise, le plus important d'Italie et l'un des plus célèbres au monde ', a déclaré Fabio Capano, Directeur de Lexus Italie.



' Nous recherchons constamment ce type d'implication dans des événements prestigieux qui soulignent les valeurs de notre marque. Lexus souhaite transcender la conception rationnelle de ce qu'une voiture de luxe doit offrir.'



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.