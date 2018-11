PRESSE: PSA et Toyota cesseront leur coopération dans les petits véhicules d'ici 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les constructeurs automobiles PSA et Toyota ont décidé de recentrer leur partenariat sur les utilitaires et de mettre fin d'ici à 2021 à leur alliance dans la conception et la fabrication des petits véhicules, a rapporté jeudi le site Internet du quotidien Les Echos.

Dans les petits véhicules, Toyota rachètera les parts de PSA dans leur coentreprise TPCA et intégrera à son appareil industriel l'usine tchèque de Kolin, actuellement détenue à parité par les deux groupes, indique l'article des Echos. Cette usine, qui dispose d'une capacité de 300.000 unités par an, fabrique les Toyota Aygo, les Peugeot 108 et Citroën C1.

L'union des deux industriels dans les véhicules utilitaires sera ensuite élargie, selon Les Echos. "Si PSA Sevelnord continuera à assembler des fourgonnettes pour Toyota, l'usine [PSA] de Vigo, en Espagne (qui produit des Berlingo et des Partner), va également usiner de nouveaux véhicules de la marque Toyota", a indiqué le journal.

Contacté par l'Agefi-Dow Jones, un porte-parole de PSA a affirmé que la coopération du constructeur automobile français avec son homologue japonais était en l'état "très satisfaisante", tant dans la production de véhicules utilitaires que dans la fabrication de citadines dans l'usine TPCA de Kolin en République tchèque.

L'accord de coentreprise initial signé en janvier 2002 entre PSA et Toyota comprend toutefois une clause permettant à chacun des partenaires de revoir les modalités de cet accord. "A ce stade, nous sommes dans cette phase d'évaluation", a indiqué ce même porte-parole, en ajoutant que "rien n'est décidé".

