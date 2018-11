Toyota : 10 millions de véhicules équipés du pack de sécurité

26/11/2018 | 17:32

Le nombre total de véhicules disposant du Toyota Safety Sense - un ensemble de dispositifs de sécurité active destiné à éviter ou atténuer les collisions - va passer le cap des 10 millions d'unités dans le monde. Cette annonce de Toyota Motor Corporation intervient trois ans et demi seulement après son introduction en 2015.



Aujourd'hui, ce pack équipe environ 90 % des voitures particulières Toyota neuves vendues sur les marchés japonais, européen et nord-américain. Il est désormais disponible dans 68 pays et régions du monde dont la Chine, certains pays d'Asie, le Moyen-Orient et l'Australie.



D'ici à la fin d'année, le pack devrait équiper 3 millions de véhicules au Japon, près de 2 millions en Europe et 5 millions sur le continent nord-américain.



' Concrètement, les effets sur la baisse du nombre d'accidents se sont clairement fait sentir, entre autres par une chute d'environ 70 % des collisions par l'arrière, chiffre qui grimpe à 90 % lorsque l'on y ajoute le détecteur d'obstacles ICS (Intelligent Clearance Sonar) ' indique le groupe.



Tout récemment, Toyota a lancé le pack Toyota Safety Sense de seconde génération pour se rapprocher de son objectif ultime : zéro accident de la route. Le groupe compte le déployer d'ici à 2020 dans une centaine de pays et régions du monde, notamment en Asie et en Amérique latine.



