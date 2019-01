Toyota : 110.000 immatriculations en France en 2018

03/01/2019 | 17:15

Toyota France annonce ce jeudi soir avoir immatriculé 111.125 véhicules sur le marché national en 2018, un 'nouveau record' pour les deux marques du groupe, Toyota et Lexus.



'Les immatriculations VP et VU de la marque Toyota s'inscrivent en hausse de 10,0% et dépassent la barre symbolique des 100.000 unités. La marque Toyota consolide sa sixième place au classement par marque du nombre d'immatriculations et atteint une part de 4,5% sur le marché des voitures particulières. (...) Lexus établit en 2018 un septième record consécutif avec 6.074 immatriculations, en progression de 13%. Cette solide progression est appelée à se poursuivre en 2019 avec le lancement du crossover compact UX 250h, qui devrait devenir le modèle le plus vendu de la marque', détaille Toyota France.



Le précédent record pour le constructeur datait de 2007, avec 109.559 immatriculations.





