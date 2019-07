Toyota : 200 véhicules APM pour les JO de Tokyo 2020

19/07/2019 | 17:53

Toyota annonce le développement de l'APM (Accessible People Mover), un véhicule spécialement conçu pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020.



L'APM propose une solution du ' dernier kilomètre ' qui permettra de conduire nombre de personnes aux différentes manifestations et installations.



L'APM est destiné en particulier aux athlètes, le personnel, mais aussi tous les visiteurs ayant des problèmes d'accessibilité - personnes âgées ou handicapées, femmes enceintes et familles avec de jeunes enfants. Une partie de la flotte devrait aussi servir aux opérations de secours tout l'été sur les sites et lors des manifestations.



' Pendant les Jeux, Toyota mettra à disposition quelque 200 APM dédiés au transport des visiteurs et du personnel, notamment jusqu'aux sites des compétitions et aux installations annexes telles que le Village Olympique ' indique le groupe.



