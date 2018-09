Toyota Motor : GB-Faille dans la sécurité au congrès du Parti conservateur

BIRMINGHAM, Angleterre, 29 septembre (Reuters) - Un problème de sécurité sur l'application mise en place pour la conférence annuelle du Parti conservateur a permis samedi de révéler les coordonnées personnelles des principaux ministres et personnalités membres du parti.

Cette faille a été découverte par Dawn Foster, éditorialiste au journal The Guardian. Sur Twitter, la journaliste a montré comment elle avait pu se connecter au système en se faisant passer pour l'ancien secrétaire aux affaires étrangères, Boris Johnson. Il suffisait de se connecter en entrant n'importe quelle adresse mail.

"C'est moi qui me connecte en tant que Boris Johnson, et tout de suite, tous les informations utilisées pour son enregistrement me sont données", écrit-elle. "Je suis la personne la plus inculte en matière technologique et je l'ai fait. On peut imaginer qu'il y a beaucoup d'autres bugs relatifs à la sécurité."

Les médias ont déclaré qu'il n'était plus possible d'entrer dans l'application depuis que la faille a été signalée au Parti conservateur. Toutefois, certaines informations des politiques ont pu être consultées auparavant et, dans certains cas, modifiées.

Un journaliste du site BuzzFeed a déclaré qu'au moins deux ministres avaient ainsi reçu des appels téléphoniques du public.

"Le problème technique a été résolu et l'application fonctionne désormais de manière sécurisée", a déclaré un porte-parole des Tories en précisant que le parti présentait ses excuses et poursuivait son enquête.

L'année dernière, le grand discours de Theresa May lors de la conférence du parti avait été un désastre. Alors qu'elle était prise d'une quinte de toux, un farceur était monté sur l'estrade pour lui remettre le formulaire destiné aux employés licenciés. Puis, certaines lettres des slogans de son parti s'étaient détachées d'un panneau situé derrière elle et tombaient par terre alors qu'elle était en train de parler. (Toby Melville; Danielle Rouquié pour le service français)