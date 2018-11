Toyota : a conçu un brûleur à hydrogène à usage industriel

12/11/2018 | 15:46

Toyota Motor Corporation annonce avoir mis au point le tout premier brûleur à hydrogène destiné à tout type d'usage industriel, en partenariat avec l'entreprise japonaise Chugai Ro.



Cet équipement vient d'entrer en service sur la ligne de forge du site de production Toyota de Honsha.



'Dans un brûleur à hydrogène classique, l'hydrogène réagit rapidement avec l'oxygène, ce qui conduit à une température de flamme élevée et à l'émission d'oxydes d'azote (NOx), dangereux pour l'environnement. Pour ces raisons, son usage s'est avéré problématique dans la pratique. Le brûleur présenté ici intègre deux nouvelles structures qui ralentissent la combustion de l'hydrogène. De plus, il n'émet aucun CO2 et beaucoup moins de NOx, ce qui lui assure des performances environnementales exceptionnelles', explique Toyota.



Des brûleurs à hydrogène viendront 'bientôt' remplacer 1.000 brûleurs au gaz naturel de grande capacité sur les sites de production japonais du groupe.





