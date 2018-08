Toyota : accord avec Uber pour les véhicules automatisés

29/08/2018 | 15:22

Toyota et Uber ont annoncé avoir conclu un accord pour étendre leur collaboration dans le domaine des véhicules partagés autonomes. Toyota va investir 500 millions de dollars dans Uber.



Uber va intégrer sa technologie de conduite autonome aux côtés de la technologie Guardian de Toyota dans des véhicules produits spécialement en vue d'être déployés dans la flotte Uber.



' Combiner nos efforts avec Uber, un des acteurs majeurs de l'autopartage et de la recherche et développement en conduite autonome, pourrait faire progresser encore plus la mobilité future ', déclare Shigeki Tomoyama, vice-président exécutif de TMC et président de Toyota Connected Company.



' Notre objectif est de déployer les voitures autonomes les plus sûres au monde dans le réseau Uber et cet accord représente une nouvelle étape significative en vue d'en faire une réalité ' ajoute Dara Khosrowshahi, président-directeur général d'Uber.



Le déploiement de la phase pilote débutera dans le réseau d'autopartage Uber en 2021.



