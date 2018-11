Toyota: bénéfice net en hausse de 16% au 1er semestre

Tokyo (awp/afp) - Le constructeur d'automobiles japonais Toyota a annoncé mardi un bénéfice net en hausse de 16% au premier semestre, grâce à des réductions de coûts et des ventes en progression en Amérique du nord, son premier marché.

Il a relevé dans le même temps ses prévisions annuelles, essentiellement du fait de variations de devises plus favorables qu'escompté auparavant.

Il vise désormais un bénéfice net de 2.300 milliards de yens (17,7 milliards d'euros au taux de change retenu par le groupe), au lieu de 2.120 milliards.

Malgré cette amélioration, cela représente encore un déclin de 7,8% par rapport à l'exercice 2017/18 qui s'était conclu sur des bénéfices record.

Le géant automobile a déjà réalisé la moitié du chemin en enregistrant un résultat net de 1.242,4 milliards de yens sur les six premiers mois de l'exercice (avril-septembre).

Un responsable de Toyota, Masayoshi Shirayanagi, a expliqué le relèvement des objectifs par "l'effet positif des changes, avec un yen plus faible face au dollar et à l'euro".

Il a également salué, lors d'une conférence de presse à Tokyo, "les initiatives marketing" du groupe, qui a fait "des efforts en termes de prix", en particulier aux Etats-Unis où le marché s'essouffle.

Le fabricant des hybrides Prius (essence-électricité) et des berlines Camry a ainsi résisté au ralentissement: il a écoulé sur le marché nord-américain 1,41 million de véhicules au premier semestre, contre 1,39 un an plus tôt.

Ses ventes ont également progressé en Europe et en Asie, notamment en Chine. Elles ont en revanche fléchi au Japon où, pour tenter d'inverser la tendance, le constructeur va prochainement lancer un service d'abonnement permettant aux automobilistes de conduire les voitures de leur choix pour un tarif mensuel unique.

Au total, Toyota a livré près de 5,3 millions d'unités sur la période dans le monde, se maintenant parmi les premiers constructeurs aux côtés de l'allemand Volkswagen et de l'alliance franco-japonaise Renault-Nissan-Mitsubishi Motors.

Son chiffre d'affaires s'est élevé de 3,4% sur un an, à 14.674 milliards de yens (112 milliards d'euros), en ligne avec la nouvelle projection annuelle de 29.500 milliards de yens (+0,4%), au lieu de 29.000 milliards attendus précédemment.

Le géant de la région de Nagoya (centre) a par ailleurs fait état mardi d'un programme de rachat d'actions portant sur un montant de 250 milliards de yens, d'ici à la fin de l'exercice en mars 2019.

