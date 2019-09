Toyota : lance un nouveau moteur 2.0 litres en Pologne

04/09/2019 | 14:25

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP), situé à Jelcz-Laskowice en Pologne, démarre aujourd'hui la production d'un nouveau moteur essence 2.0 L.



Ce moteur équipera les versions hybrides de la Toyota Corolla (5 portes et break) et du RAV4 classique.



' Cette suite d'annonces et d'investissements récents confirme le rôle majeur que continuent de jouer ces deux sites industriels de TMMP, Jelcz-Laskowice et Wałbrzych : un centre de production de motorisations conventionnelles et hybrides destinées à Toyota en Europe ' indique le groupe.



Les nouvelles lignes de production qui représentent un investissement d'environ 90 millions d'euros, sont construites selon les principes de la nouvelle architecture globale Toyota.



' Dotées d'une automatisation sophistiquée, elles offrent des performances supérieures et une meilleure ergonomie pour les agents de production ' rajoute le groupe.



