Toyota : le nom Corolla remplacera Auris

28/08/2018 | 10:32

Le groupe Toyota annonce ce mardi matin que le nom Corolla sera désormais adopté dans le monde entier, et remplacera l'appellation Auris pour la nouvelle génération de berlines et de break Toyota du segment C.



Celle-ci sera lancée en Europe début 2019. Ce changement coïncide avec l'adoption de la nouvelle architecture TNGA (Toyota New Global Architecture), qui remplace les trois plateformes actuelles.



'La philosophie d'ingénierie et de conception TNGA apporte une toute nouvelle dimension à notre prochaine génération de modèles du segment C. Elle ajoute à la réputation de qualité, de durabilité et de fiabilité de la Corolla les valeurs plus émotionnelles auxquelles nos clients aspirent (...). Il n'y pas de meilleur moment que le lancement à venir du modèle de nouvelle génération pour réintroduire le nom de Corolla sur nos berlines et breaks du segment C', affirme Johan van Zyl, Président et CEO de Toyota Motor Europe.





