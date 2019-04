Toyota : partage 24.000 brevets pour l'électrification

09/04/2019 | 18:05

Toyota annonce ce jour mettre à disposition près de 24.000 brevets, dans le but de promouvoir une électrification des véhicules à l'échelle mondiale.



Parmi ces brevets se trouvent, selon le constructeur automobile, 'des technologies ayant nécessité 20 années de développement'.



Par ailleurs, Toyota proposera un soutien technique payant, afin d'aider les autres constructeurs à développer et vendre des véhicules électrifiés 'si ces derniers sont équipés de moteurs, de batteries, d'unités de contrôle de puissance, d'unités de commande électronique et d'autres éléments d'électrification provenant de Toyota'.





