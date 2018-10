Toyota : présent au centre d'essais place de la Concorde

09/10/2018 | 17:16

Toyota France est présent au centre d'essais place de la Concorde à Paris organisé pendant le Mondial de l'Auto 2018.



Le centre d'essais permet au grand public de prendre le volant des principaux modèles hybrides des gammes Toyota et Lexus, mais aussi de la Toyota Mirai à pile à combustible hydrogène.



Deux exemplaires de la Mirai sont disponibles à l'essai, aux côtés des Toyota C-HR Hybride, Yaris Hybride et Prius Hybride Rechargeable. Chez Lexus, outre les NX 300h, RX 450h et RC 300h, sont proposés également en hybride : le coupé de luxe LC 500h et la limousine LS 500h.



Toyota a franchi cette année le cap des 12 millions de voitures hybrides vendues dans le monde. En France, 67 % des modèles Toyota vendus en 2018 sont des hybrides, et plus de 99 % des Lexus.



La Toyota Mirai, première berline de série à pile à combustible hydrogène dans le monde, a été lancée au Japon fin 2014, puis aux États-Unis et dans neuf pays européens. Elle équipe la flottes de taxis zéro émission Hype à Paris, qui exploite plus de 100 voitures à hydrogène.



