04/09/2018 | 14:09

Toyota présente la nouvelle AYGO au sein du segment A. Le véhicule a enregistré quelque 760 000 exemplaires vendus à ce jour, ainsi que des taux de conquête et de fidélité à la marque très supérieurs à la moyenne du segment A. D'ailleurs, depuis son lancement en 2014, l'actuelle AYGO a été pour Toyota un véritable succès dans cette catégorie.



En 2017, AYGO s'est classée parmi les meilleures ventes des petites citadines en Europe avec 85 000 exemplaires et une part de marché de 6,6 % sur le segment A, ainsi qu'en France avec plus de 10 000 ventes et une part de segment de 7,1 %.



David Terai, ingenieur en chef d'AYGO a déclaré : ' nous voulions que la nouvelle AYGO donne l'impression d'être un modèle inédit, mais en renforçant les trois fondamentaux de son ADN par un restylage extérieur, une conduite plus silencieuse et plus agréable ainsi qu'une réduction du coût total d'utilisation '.



' Mon message aux designers n'a jamais varié : AYGO doit avoir une forte présence sur le marché européen, par son tempérament ludique et des possibilités de personnalisation inspirées de la culture Manga, mais traitées au goût de la clientèle européenne. Et grâce à d'importantes évolutions du trois-cylindres 1,0 litre - notamment des injecteurs doubles et l'extension de la distribution variable VVT à l'échappement - nous sommes désormais en mesure d'offrir des performances supérieures assorties de la consommation la plus basse du segment '.



Si la nouvelle AYGO conserve son emblématique X frontal, cette signature évolue pour passer d'un graphisme bidimensionnel à un élément architectural en trois dimensions.



Ce restylage extérieur se complète d'un nuancier de huit couleurs de carrosserie, dont le nouveau Magenta réservé à la finition x-cite. L'ajout d'enjoliveurs et de jantes alliage 15' au design spécifique à chaque finition parachève l'allure premium de la nouvelle AYGO.



A bord, le graphisme du tableau de bord affiche également des reliefs plus marqués et une nouvelle couleur d'éclairage. Une ambiance intérieure Gris Quartz et Noir Laqué fait son apparition, ainsi que de nouvelles selleries tissu sur la plupart des finitions.



Elvio d'Aprile, directeur du bureau de style de Toyota Motor Europe a indiqué: ' Nous avons pris grand soin d'offrir des options de personnalisation, car c'est l'un des éléments phares d'AYGO. Sur le modèle sortant, le X était tellement proéminent qu'il attirait aussitôt l'attention. Dans la mesure où le bouclier avant est désormais composé de plusieurs pièces, les acquéreurs pourront choisir une couleur différente pour la partie basse du bouclier et les inserts sous les projecteurs. Le combiné d'instruments a changé de couleur et dessine un effet de “turbine” plus saillant, ce qui ajoute une note de modernité et de raffinement au tableau de bord. Nous avons aussi revu les coloris intérieurs et les habillages '.



Au niveau moteur, le trois- cylindres Dual VVT-i de 998 cm3 à douze soupapes et double arbre à cames en tête est désormais conforme à la norme Euro 6.2. ' Son remaniement assure un compromis idéal entre puissance et consommation, tout en augmentant le couple à bas régime afin d'optimiser le plaisir de conduite dans la circulation urbaine ' indique le groupe.



Le moteur développe maintenant 72 ch (53 kW) à 6 000 tr/min, pour un couple de 93 Nm à 4 400 tr/min. La nouvelle AYGO accélère de 0 à 100 km/h en 13,8 secondes et atteint une vitesse de pointe de 160 km/h (sur circuit).



Elle se décline par ailleurs en deux versions : normale et ECO (version ECO non disponible sur le marché français). Cette dernière profite d'une 4e et d'une 5e vitesses rallongées, de pneus à faible résistance au roulement, du système Stop & Start et d'améliorations aérodynamiques.



Sur la version normale, la consommation s'établit à 4,1 l/100 km et les émissions de CO2 à 93 g/km seulement (3,8 l/100 km et 86 g/km de CO2 sur la version ECO).



En option, la nouvelle AYGO peut recevoir la boîte de vitesses x-shift, une transmission manuelle robotisée à sélection entièrement automatique et dépourvue de pédale d'embrayage.



En complément des gains de performances et de rendement moteur, les réglages des suspensions et le logiciel de la direction ont été revus. Différents éléments des jambes MacPherson avant et de l'essieu de torsion arrière ont été revus au profit du confort routier.



Kristof Muylle, responsable projet au centre de R&D de Toyota Motor Europe a déclaré ' en nous fondant sur les remontées clients, nous avons identifié trois domaines prioritaires pour ce restylage à mi-vie. Premièrement, nous tenions à préserver la consommation et les émissions de CO2 records d'AYGO sur le segment A. Deuxièmement, nous avons amélioré le niveau des bruits, vibrations et de rugosité, par souci du confort à bord. Le troisième point concernait ses qualités dynamiques : le côté fun de la conduite étant un point fort du modèle, nous voulions capitaliser sur cet acquis '.



Chaque version se distingue par des éléments stylistiques parfaitement identifiables tels que les couleurs, les jantes alliage ou la finition intérieure.



Le système multimédia x-touch, désormais de série dès la finition x-play, dispose d'un écran couleur 7” intégré à la planche de bord et d'une caméra de recul.



La finition haut de gamme x-clusiv ainsi que les éditions spéciales x-cite et x-trend bénéficient de série d'un système multimédia plus évolué développé par Pioneer. Il ajoute aux caractéristiques du système standard deux fonctionnalités qui améliorent la commodité et la sécurité au volant : d'une part la commande vocale (Apple Siri et Google Voice) ; d'autre part la connectivité pour smartphone compatible avec les interfaces Apple CarPlay et Android Auto, qui reproduisent certaines applications sur l'écran 7” (téléphone, messages, navigation et musique).



Le pack Toyota Safety Sense est un ensemble de dispositifs de sécurité active destinés à éviter ou atténuer les collisions dans les conditions de circulation les plus variées. A des vitesses comprises entre 10 et 80 km/h environ, le Système de sécurité précollision (PCS, Pre-Collision System) détecte les véhicules vers l'avant et réduit le risque de les percuter. En cas de probabilité de collision, il incite le conducteur à freiner en déclenchant une alerte sonore et visuelle.



L'Alerte de franchissement de ligne (LDA, Lane Departure Alert) surveille les marquages au sol pour prévenir les accidents et les collisions frontales provoqués par une sortie de voie involontaire.



