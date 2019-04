Toyota : utilise SimpleFuel dans l'usine de Motomachi

09/04/2019 | 12:58

Toyota annonce la récente introduction de SimpleFuel TM dans son usine de Motomachi à Toyota, Préfecture d'Aichi.



SimpleFuel TM est un petit équipement utilisant l'électrolyse de l'eau pour produire de l'hydrogène, capable d'assurer la production, le stockage et la fourniture d'hydrogène grâce à l'électricité d'origine solaire, une source d'énergie renouvelable.



' SimpleFuel TM est une station d'hydrogène simplifiée alimentée en électricité par les panneaux solaires installés sur le site de l'usine. Elle produit un hydrogène décarboné à partir de l'électrolyse de l'eau utilisé dans les chariots élévateurs à pile à combustible (FC) après compression et pressurisation ' indique le groupe.



Sa production maximale d'hydrogène est de 99 Nm3/jour (environ 8,8 kg/jour), soit suffisamment pour sept ou huit chariots élévateurs FC.



Toyota a ainsi pour objectif la réduction des émissions de CO2 de l'usine de Motomachi.



