Toyota : va dévoiler en 1ère mondiale le Proace City

03/04/2019 | 12:29

Le groupe annonce que le nouveau Toyota Proace City sera dévoilé en première mondiale le 30 avril lors de l'édition 2019 du Salon des Véhicules Utilitaires de Birmingham, au Royaume-Uni.



Ce nouveau modèle s'ajoute au fourgon moyen Proace et au pick-up Hilux. Il offre en effet à la marque une présence forte sur le segment clé des compacts, qui représente environ 35 % des ventes d'utilitaires en Europe.



Le nouveau Proace City est le fruit de la collaboration entre Toyota et le Groupe PSA, dont est déjà issue la famille des fourgon moyens Proace.



Des détails sur le nouveau Toyota Proace City, y compris ses motorisations, ses variantes de carrosseries et ses dimensions, seront annoncés à l'occasion de sa présentation en première mondiale.



