Toyota : va expérimenter un nouveau type de réseau électrique

27/05/2019 | 17:07

Toyota, l'université de Tokia et Trende annoncent ce lundi prévoir de tester un réseau électrique de nouvelle génération à Tokyo, au Centre Technique Toyota de Higashifuji et dans les environs.



Cette expérimentation, qui débutera le 17 juin, doit permettre à des habitations, des entreprises et des véhicules électrifiés raccordés au réseau public d'acheter et vendre de l'électricité (transactions P2P) produite par des panneaux solaires, des batteries secondaires et des véhicules électrifiés, en passant par la blockchain.





