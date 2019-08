Toyota : va fournir des solutions de mobilité aux JO 2020

26/08/2019 | 17:45

Le groupe Toyota annonce ce lundi qu'il fournira différentes solutions de mobilité aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo en 2020, dont une gamme complète de véhicules électrifiés.



“Certains seront une version spécifique de modèles existants, d'autres des véhicules d'abord conçus pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020. Ainsi, Toyota et le Comité d'organisation espèrent descendre au niveau d'émissions le plus bas jamais atteint par une flotte officielle aux Jeux et, dès lors, réduire leur impact sur l'environnement”, explique le constructeur automobile nippon.



Au total, Toyota mettra à disposition quelque 3.700 véhicules et solutions de mobilité. La majorité (près de 90 %) de la flotte officielle sera électrifiée.





