Toyota : va fournir sa technologie hydrogène à Caetanobus

27/09/2018 | 16:47

Toyota va fournir sa technologie de pile à combustible hydrogène au constructeur de bus portugais Caetanobus. Pour la première fois en Europe, le système de pile à combustible Toyota va équiper les bus urbains à hydrogène produits par le spécialiste portugais.



Toyota fournira son système hydrogène (comprenant la pile à combustible, les réservoirs d'hydrogène et d'autres composants majeurs) à Caetanobus.



Toyota souhaite promouvoir l'usage de cette technologie au-delà des voitures particulières, en l'étendant aux poids lourds, aux camions de livraison légers, aux chariots élévateurs et aux bus.



' Par rapport à d'autres types de bus zéro émission, les modèles à hydrogène possèdent de gros avantages, comme une autonomie supérieure et un temps de ravitaillement plus court. Cela permet une exploitation sur des itinéraires plus longs et à une fréquence plus élevée. ' a commenté Johan van Zyl, Président-Directeur Général de Toyota Motor Europe.



