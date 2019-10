Japon: bond des ventes automobiles en septembre avant la hausse de TVA

Tokyo (awp/afp) - Les ventes de véhicules neufs au Japon ont bondi de 12,8% en septembre sur un an (hors mini-voitures), leur plus forte hausse mensuelle depuis octobre 2018, avant l'augmentation de la TVA dans le pays à partir de ce mardi.

Au total 347'706 nouvelles voitures, camions et bus ont été vendus le mois dernier au Japon, contre 308'324 un an plus tôt, selon des chiffres publiés mardi par l'association japonaise des concessionnaires automobiles (Jada), qui ne prend en compte que les marques nippones.

La hausse a été tirée par les voitures (+13,3%), tandis que les ventes de camions ont progressé de 10% et celles de bus ont légèrement reculé (-2,5%).

"Il n'y a pas beaucoup de nouveaux modèles qui sont sortis récemment, donc c'est probablement la perspective du relèvement de la TVA qui a joué", selon Satoru Takada, analyste automobile chez TIW interrogé par l'AFP.

La taxe sur la consommation au Japon est passée de 8% à 10% à partir de mardi sur la plupart des produits, à l'exception notable de l'alimentation.

Des magasins d'électronique ou de meubles ont vu leurs ventes augmenter ces dernières semaines avant la date fatidique, mais le marché automobile nippon ne s'était pas beaucoup emballé jusqu'à présent.

Certains économistes redoutent un violent retour de bâton sur la consommation des ménages à partir de ce mois-ci, susceptible de faire dérailler la croissance japonaise, déjà fragilisée par la baisse des exportations.

D'autres observateurs jugent au contraire que les mesures compensatoires prévues par le gouvernement permettront de faire passer la pilule plus en douceur.

Par constructeur, les ventes du géant Toyota ont bondi de 23,7% le mois dernier sur un an (+26,4% en incluant sa marque haut de gamme Lexus).

La progression a été plus limitée pour Honda (+5,5%) tandis que Nissan, en crise, n'a guère profité de l'embellie (-5,6%).

Au niveau des "kei cars", mini-voitures d'une motorisation inférieure à 600 cm3 très appréciées au Japon car moins coûteuses à l'usage que les voitures classiques, les ventes ont aussi décollé en septembre (+37,4%), avec 200'503 unités écoulées.

Toutes catégories confondues, les ventes automobiles dans le pays ont bondi au total de 20,7% en septembre sur un an, à 548'209 unités.

afp/fr