Toyota : développe un poids lourd à hydrogène avec Hino

Toyota et Hino Motors vont développer conjointement un poids lourd à pile à combustible.



En accord avec leur objectif commun de réduire les émissions de CO2 d'ici à 2050, Toyota et Hino s'attachent à développer des technologies d'électrification des véhicules qui sont appelées à se généraliser.



' Avec une autonomie d'environ 600 km, ce camion sera non seulement très propre mais correspondra à l'usage qui lui est destiné ' indique le groupe.



' Toyota et Hino voient dans l'hydrogène une importante source énergétique pour l'avenir. Depuis leur démonstration conjointe d'un bus VEH2 en 2003, voici plus de quinze ans, les deux entreprises collaborent au développement de technologies ainsi qu'à la conception et à la diffusion de VEH2 innovants '.



