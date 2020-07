Toyota : présente une nouvelle identité visuelle en Europe

20/07/2020 | 11:31

Toyota présente en Europe une nouvelle identité visuelle de la marque avec une version retravaillée du logo et de la typographie.



' La nouvelle identité visuelle se veut simple et a été façonnée autour de quatre principes clés : avant-gardiste, accessible sur mobile, look & feel plus premium et cohérence entre toutes les déclinaisons de la marque ' indique le groupe.



Le nouveau logo de la marque Toyota présente son emblème sous un simple design 2D, faisant disparaître le logotype ' Toyota ', car l'emblème lui-même est aujourd'hui reconnaissable à travers l'Europe.



' Notre objectif était de contribuer à une meilleure expérience client, leur permettant de suivre les évolutions de Toyota en termes de véhicules électrifiés, de services de mobilité et de vente en ligne.' a déclaré Didier Gambart, Vice-président, Ventes, Marketing et Expérience Client, Toyota Motor Europe.



