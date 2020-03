Toyota : suspension progressive de ses usines

18/03/2020 | 11:20

Toyota Motor Europe (TME) a décidé d'organiser une suspension progressive de ses usines de production de véhicules et de moteurs / transmissions en Europe à partir du 18 mars jusqu'à nouvel ordre.



Les sites concernés sont Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) à Onnaing - production déjà suspendue, Toyota Motor Manufacturing UK (TMUK) à Burnaston et Deeside - le 18 mars, Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) à Walbrzych et Jelcz-Laskowice - le 18 mars, Toyota Peugeot Citroen Automobiles (TPCA) à Kolin, République tchèque - le 19 mars et Toyota Motor Manufacturing Turkey (TMMT) à Sakarya - le 21 mars.



Les activités indispensables à la vie de la nation, telles que la distribution de pièces pour l'entretien et la réparation de tous les véhicules, notamment les véhicules de sécurité publique, sont maintenues.



