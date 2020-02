Toyota : va construire un prototype de la ville du futur

07/02/2020 | 11:04

Toyota a révélé son intention de construire un prototype de la ville du futur au pied du mont Fuji au Japon.



Cette ville, appelée ' the Woven City ', sera un écosystème entièrement connecté alimenté par des piles à hydrogène.



Imaginée comme un ' laboratoire vivant ', cette ville sera habitée par des résidents et des chercheurs à plein temps qui pourront tester et développer des technologies telles que l'autonomie, la robotique, la mobilité personnelle, les maisons intelligentes et l'intelligence artificielle dans un environnement réel.



Toyota lancera une invitation pour collaborer avec d'autres partenaires commerciaux et universitaires et invitera des scientifiques et des chercheurs intéressés du monde entier à venir travailler sur leurs propres projets dans cet incubateur unique en son genre.



' Construire une ville complète à partir de zéro, même à petite échelle comme celle-ci, est une opportunité unique de développer des technologies futures, y compris un système d'exploitation numérique pour l'infrastructure de la ville. Les personnes, les bâtiments et les véhicules étant tous connectés et communiquant entre eux grâce à des données et des capteurs, nous serons en mesure de tester la technologie de l'IA connectée... dans les domaines virtuel et physique... en maximisant son potentiel ', a déclaré Akio Toyoda, président de Toyota Motor Corporation.



