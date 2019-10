Toyota : va fournir son e-Palette pour les JO 2020

31/10/2019 | 10:46

Toyota annonce qu'il fournira une vingtaine d'exemplaires d'une version spéciale ' Tokyo 2020 ' de son e-Palette pour les déplacements des athlètes aux prochains Jeux Olympiques et Paralympiques.



Ces navettes autonomes circuleront en boucle dans les villages. Il s'agit de véhicules électriques à batterie (VEB) spécialement adaptés à l'usage des Jeux.



' Tout au long du développement, des athlètes - paralympiques en particulier - nous ont aidés à comprendre comment adapter et améliorer l'e-Palette pour satisfaire au mieux la nécessité d'un mode de déplacement simple, pratique et confortable ' déclare Takahiro Muta, responsable du développement de cette version de l'e-Palette.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.