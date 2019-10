Toyota : va présenter un nouveau concept-car

21/10/2019 | 15:28

Toyota Motor Corporation annonce ce lundi la présentation prochaine du LQ, un concept-car qui s'appuie sur une technologie de pointe 'pour créer un lien émotionnel avec le conducteur'.



'Ce successeur du Concept-i, dévoilé au salon de l'électronique grand public CES de Las Vegas en 2017, est équipé d'une conduite autonome et de 'Yui', un agent interactif à l'intelligence artificielle puissante, conçu pour apprendre auprès du conducteur et lui offrir une expérience de mobilité personnalisée', explique le constructeur automobile asiatique.



Le LQ sera exposé au public à Future Expo, un espace spécial du salon Tokyo Motor Show 2019, du 24 octobre au 4 novembre.



