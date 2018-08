Australie: TPG Telecom discute avec Vodafone, envolée de l'action

Données financières (AUD) CA 2018 2 530 M EBIT 2018 599 M Résultat net 2018 379 M Dette 2018 1 465 M Rendement 2018 0,73% PER 2018 15,22 PER 2019 19,17 VE / CA 2018 2,89x VE / CA 2019 2,90x Capitalisation 5 836 M Graphique TPG TELECOM LTD Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique TPG TELECOM LTD Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 10 Objectif de cours Moyen 6,11 AUD Ecart / Objectif Moyen -2,8% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David Teoh Executive Chairman & Chief Executive Officer Craig Levy Chief Operating Officer Stephen Banfield Chief Financial Officer & Secretary Mandie de Ville Chief Information Officer Denis Ledbury Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) TPG TELECOM LTD -4.26% 4 292 VERIZON COMMUNICATIONS 3.25% 226 389 NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP -7.23% 97 871 DEUTSCHE TELEKOM -5.44% 76 573 TELEFONICA -9.65% 43 551 ORANGE -1.59% 43 392