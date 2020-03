Tractor Supply : Jefferies commence à 'Conserver'

20/03/2020 | 15:39

Jefferies annonce ce jour initier la couverture du titre Tractor Supply avec une recommandation 'Conserver'.



'Tractor Supply est un opérateur solide avec une part de marché rurale enviable, prêt à croître grâce à de nouveaux magasins et à des initiatives stratégiques', indique le broker, qui attend une amélioration des marges avant de passer à l'achat.



Jefferies fixe ainsi son objectif de cours à 81 dollars.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.