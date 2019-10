Tradeweb Markets : intègre l'analyse de l'optimisation des marges pour le trading des produits dérivés sur taux d'intérêt

Collaborations avec Cassini et OpenGamma pour aider les clients à réduire leurs coûts d'exécution

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq : TW), l'un des principaux opérateurs mondiaux de marchés électroniques des taux, du crédit, des actions et des marchés monétaires, a annoncé sa collaboration avec deux grands fournisseurs d'optimisation des marges, Cassini Systems et OpenGamma, pour offrir aux clients un choix des meilleurs fournisseurs en matière d'accès aux analyses des coûts du cycle de vie, dont la marge initiale, la garantie, la compensation, les frais de courtage et de transaction.

L'intégration par Tradeweb de l'analyse de l'optimisation des marges avec sa plateforme de dérivés sur taux d'intérêt fournira aux investisseurs institutionnels des calculs de marges initiaux avant négociation, ainsi qu'un aperçu en temps réel des options d'exécution des transactions, telles que la sélection du lieu optimal pour les opérations de compensation et des courtiers de compensation. En conséquence, les clients de Tradeweb seront mieux en mesure de minimiser les coûts à vie des transactions et de garantir une exécution optimale.

" Tradeweb continue à connecter les marchés, cette fois en réunissant notre marché primé des dérivés sur taux et nos spécialistes en analyse pré-négociation et en calcul de marge ", a déclaré Enrico Bruni, responsable des activités Europe et Asie chez Tradeweb. " Notre alliance stratégique avec Cassini et OpenGamma offrira aux investisseurs la flexibilité et le choix nécessaires pour choisir la meilleure façon de satisfaire leurs exigences de marge et de meilleure exécution. "

Après la crise financière de 2008, les régulateurs mondiaux ont introduit la mise en œuvre progressive des exigences de marge pour les produits dérivés non compensés par la compensation centrale, plus largement connues sous le nom de règles sur les marges non compensées (Uncleared Margin Rules - UMR). Les deux dernières phases de l'UMR, en septembre 2020 et 2021, permettront d'intégrer un nombre significatif de nouvelles contreparties, créant ainsi une demande accrue d'outils permettant d'évaluer le coût réel sur la durée de vie des transactions.

" Nous sommes ravis de nous associer à Tradeweb et, pour la première fois, de donner aux traders un accès amélioré à la meilleure exécution des dérivés sur taux d'intérêt, qui tient désormais également compte des coûts post-marché et de l'impact en capital ", explique Liam Huxley, PDG et fondateur de Cassini. " Grâce à notre alignement, les clients de Tradeweb pourront utiliser les outils d'analyse uniques de Cassini pour calculer le coût total à vie d'une transaction. "

" Notre collaboration avec l'un des principaux marchés de dérivés sur taux d'intérêt est une étape majeure dans l'efficacité du capital pour les acheteurs ", déclare Peter Rippon, PDG de la société OpenGamma. " En ajoutant nos analyses de marge renommées à la plateforme d'exécution de Tradeweb, les entreprises auront accès à des modèles uniques d'optimisation des CCP qui les aideront à relever les défis de financement créés par les nouvelles réglementations. "

L'intégration par Tradeweb de l'analyse des marges dans le flux de travail d'exécution améliorera considérablement l'expérience de négociation pour les sociétés acheteuses, les aidant finalement à prendre de meilleures décisions en termes d'investissement. Une fois que les clients auront rejoint le vendeur de leur choix, ils seront en mesure de vérifier l'impact sur la marge des opérations de swaps de taux d'intérêt sur leurs portefeuilles avant l'opération.

" La possibilité de se connecter aux solutions d'optimisation des marges sur Tradeweb nous permettra d'améliorer encore la gestion des coûts tout au long du cycle de vie de la transaction, un élément clé de notre processus d'investissement ", déclare Christoph Hock, responsable des transactions multi-actifs chez Union Investment. " Nous sommes impatients d'utiliser cette solution innovante, qui nous aidera à garantir un flux de transactions bien informé, rentable et conforme à la réglementation avant les réformes clés du secteur. "

Depuis 2005, la plateforme de dérivés sur taux d'intérêt de Tradeweb offre aux traders de swaps des solutions flexibles et efficaces qui les aident à exécuter leurs stratégies de courtage, tout en naviguant dans un environnement réglementaire en évolution. Le mois dernier, Tradeweb a annoncé le lancement de la négociation de forfaits multi-actifs sur sa plateforme de produits dérivés, rationalisant l'exécution simultanée de swaps sur taux, sur inflation et sur obligations gouvernementales en une seule transaction.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) est un opérateur de premier plan mondial de marchés électroniques pour les marchés des taux, du crédit, boursiers et monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, à des données et analyses, à la négociation électronique, au traitement direct et à des solutions de déclaration via plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnel, de gros et de détail. Les technologies avancées développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en offrant une échelle plus importante et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de courtage des clients. Tradeweb dessert environ 2 500 clients dans plus de 60 pays. En moyenne, Tradeweb a facilité des échanges pour une valeur notionnelle supérieure à 630 milliards de dollars par jour au cours des quatre derniers trimestres fiscaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tradeweb.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations relatives, entre autres, au calendrier et à la disponibilité prévus de l'intégration de Tradeweb avec l'analyse d'optimisation des marges, à notre performance future, aux marchés dans lesquels nous opérons, à nos attentes, convictions, plans, stratégies, objectifs, perspectives et hypothèses, ainsi que les événements futurs, constituent des énoncés prospectifs.

Nous avons fondé ces déclarations prospectives sur nos attentes, hypothèses, estimations et projections actuelles. Ces énoncés prospectifs ne sont que des prédictions et comportent des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté. Ces facteurs et d'autres facteurs importants, y compris ceux dont il est question à la rubrique " Facteurs de risque " de notre prospectus déposé auprès de la SEC le 5 avril 2019 et d'autres documents de Tradeweb Markets Inc. déposés ou fournis à la SEC, pourraient faire en sorte que nos résultats, rendements ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs.

Tout énoncé prospectif figurant dans le présent communiqué n'est valable qu'à la date de cet énoncé. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs après la date du présent communiqué.

À propos de Cassini Systems

Cassini Systems est la plateforme primée d'analyse de la marge sur dérivés, qui fournit une base analytique du pré-négoce à la fin de la journée. Les utilisateurs de Cassini peuvent calculer n'importe quelle marge sur n'importe quel actif - compensé, non compensé, OTC ou ETD -, analyser les facteurs et les mouvements de l'exposition aux marges, réduire les niveaux IM et maximiser les marges avec nos algorithmes avancés, leaders dans leur secteur. Nos services améliorent les rendements des portefeuilles à chaque étape du cycle économique quotidien et permettent aux traders et aux gestionnaires de portefeuille d'effectuer une analyse des coûts avant négociation. La clientèle de Cassini - y compris les fonds spéculatifs de premier plan, les gestionnaires d'actifs et les banques de première catégorie - comprend que la gestion d'un portefeuille de produits OTC et ETD nécessite des outils puissants pour prendre de l'avance sur la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.cassinisystems.com.

À propos de OpenGamma

OpenGamma est une société d'analyse de produits dérivés avec une expertise inégalée dans les méthodologies de marge OTC et ETD, soutenue par CME, JSCC, Accel et Dawn. Nos équipes réunissent un mélange unique de praticiens, d'expertise quantitative et d'expertise en génie logiciel. Aujourd'hui, les banques et les gestionnaires de fonds mondiaux les plus importants et les plus sophistiqués nous font confiance, et des milliers d'utilisateurs dépendent de nos analyses. Notre gamme de produits s'étend des solutions de marge (validation et optimisation des portefeuilles compensés et bilatéraux) au traitement UMR ou SIMM et au reporting réglementaire. OpenGamma a intégré plus de 30 clients à notre solution de Cloud Computing, y compris des banques d'investissement de premier rang, des gestionnaires d'actifs et des hedge funds, pour répondre aux besoins de ces organisations exigeantes dans les délais fixés. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.opengamma.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

