Tradeweb Markets : lance Price Streams et l'outil de messagerie iDeal pour les investisseurs du Bond Connect

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq : TW), l'un des principaux opérateurs mondiaux de marchés électroniques pour les taux, le crédit, les actions et les marchés monétaires, a introduit une série de nouvelles fonctionnalités qui optimisent davantage l'accès des investisseurs étrangers au marché interbancaire obligataire chinois (CIBM). Le lancement des prix des courtiers en continu et d'iDeal - l'outil de messagerie développé par le China Foreign Exchange Trade System (CFETS) - sur Tradeweb a été annoncé aujourd'hui lors du Bond Connect Anniversary Summit à Hong Kong.

"En plus de l'allocation de pré-négociation, les clients qui négocient des obligations chinoises sur Tradeweb bénéficient d'une meilleure visibilité des prix, d'un accès à un pool important de liquidités et d'une efficacité opérationnelle grâce à des workflows électroniques complets," explique Lee Olesky, CEO de Tradeweb Markets. "Alors que le marché réagit à l'inclusion de la Chine dans les benchmarks obligataires mondiaux, ces dernières améliorations sur la plateforme Tradeweb Bond Connect nous positionnent comme la solution complète pour les investisseurs étrangers négociant des obligations domestiques."

Grâce à la connexion de Tradeweb au CFETS, tous les courtiers participants à Bond Connect seront en mesure d'apporter des liquidités en direct et en continu sur une base divulguée pour les obligations négociables dans le CIBM, augmentant ainsi la transparence de la pré-négociation et améliorant la sélection des contreparties des transactions. Les clients de Tradeweb peuvent personnaliser la façon dont ils consultent et accèdent aux prix et aux inventaires des courtiers, que ce soit par le biais d'un fournisseur de titres individuel ou de liquidité. Les clients peuvent également choisir de consulter les cinq prix les plus concurrentiels pour un instrument donné, ce qui leur donne une indication claire de la situation du marché et, en retour, leur permet de mieux orienter leur stratégie de négociation.

"Nous nous concentrons à fournir à nos clients Bond Connect les mêmes outils innovants, des protocoles flexibles et une expérience simplifiée auxquels ils sont habitués lorsqu'ils négocient d'autres classes d'actifs institutionnels sur notre plateforme," a déclaré Enrico Bruni, responsable des affaires Europe et Asie chez Tradeweb. "Grâce à notre implication précoce dans la conception et la mise en œuvre de Bond Connect, nous avons acquis une connaissance approfondie du marché obligataire chinois et accumulé un niveau significatif d'expertise locale."

Par ailleurs, Tradeweb est désormais la seule plateforme de trading Bond Connect à faciliter une connexion unique à la messagerie instantanée iDeal de CFETS, permettant ainsi aux sociétés d'achat offshore de communiquer et de s'engager directement avec les courtiers onshore avant de soumettre une demande de cotation (RFQ). L'accès à iDeal est entièrement simplifié et les traders, une fois connectés, n'ont pas besoin de s'enregistrer à nouveau.

Tradeweb a également été la première plateforme de négociation à offrir des allocations avant et après négociation sur Bond Connect, permettant aux investisseurs internationaux de négocier pour le compte de plusieurs fonds en une seule transaction de bloc via l'interface Tradeweb. Les allocations Tradeweb Bond Connect sont exécutées via RFQ, ce qui permet aux utilisateurs de tirer parti des avantages du traitement de bout en bout qu'offre l'intégration pré- et post-négociation avec les systèmes de gestion des ordres. Tradeweb a récemment augmenté le nombre de sous-comptes alloués de 30 à 50, ce qui devrait faciliter la participation des investisseurs étrangers sur le marché obligataire chinois.

Bond Connect a été créé le 3 juillet 2017 pour aider à ouvrir le marché obligataire intérieur de la Chine, le deuxième du monde selon la Banque des règlements internationaux (BRI). Tradeweb a été choisi comme premier lien commercial vers Bond Connect, après avoir joué un rôle essentiel dans la création, le développement et la conception de l'initiative. Depuis son lancement, Tradeweb a exécuté plus de 18 000 transactions entièrement électroniques pour un montant de 280 milliards de dollars en obligations au comptant libellées en CNY. Le volume mensuel moyen quotidien des transactions a augmenté de 406% depuis le premier mois de négociation en juillet 2017, pour atteindre 1,1 milliard de dollars en juin 2019. Le nombre de courtiers nationaux fournissant des liquidités sur Bond Connect est également passé de 34 à 47, tandis que le nombre d'investisseurs agréés a atteint 1 038.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq:TW) est un chef de file mondial des marchés électroniques des taux, crédits, titres et valeurs monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, aux données et analyses, au commerce électronique, au traitement direct et aux solutions de déclaration, via plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnel, de gros et de détail. Les technologies avancées développées par Tradeweb améliorent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de travaux commerciaux, tout en permettant d'agrandir l'échelle et de réduire les risques liés aux opérations commerciales des clients. Tradeweb fournit environ 2 500 clients dans plus de 60 pays. Les jours ouvrables, Tradeweb génère en moyenne une valeur nominale supérieure à 570 milliards de dollars. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tradeweb.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190703005322/fr/