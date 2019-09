Tradeweb Markets : lance un système de négociation électronique de packages multi-actifs sur sa plateforme de swaps de taux d'intérêt

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW), un opérateur mondial de premier plan de marchés électroniques pour les marchés des taux, du crédit, boursiers et monétaires, a annoncé le lancement d'un système de négociation de packages multi-actifs (MAP, multi-asset package) sur sa plateforme mondiale de swaps de taux d'intérêt (IRS, Interest Rate Swaps). La première transaction entièrement électronique de package multi-actifs ayant recours au système request-for-quote (RFQ) en compétition s'est effectuée entre Legal & General Investment Management (LGIM) et Bank of America Merrill Lynch.

« Notre fonctionnalité MAP démontre clairement la capacité unique de Tradeweb à améliorer l'expérience de négociation de ses clients et à mettre en relation, sur un seul site électronique, des investisseurs avec de vastes réserves de liquidités dans toutes les catégories d'actifs, et dans ce cas, au moyen d'une seule transaction », a déclaré le PDG de Tradeweb Markets, Lee Olesky. « L'approche stratégique de Tradeweb demeure axée sur l'élaboration de solides et efficaces solutions de négociation qui font progresser nos marchés à l'échelle mondiale. »

La fonctionnalité MAP de Tradeweb s'appuie sur l'outil primé de négociation par listes de VAN (valeur actuelle nette) pour rationaliser l'exécution simultanée des swaps de taux d'intérêt, des swaps d'inflation et des obligations d'État en un seul package. Les packages multi-actifs s'échangeaient généralement par téléphone ou dialogue en ligne, une procédure laborieuse et chronophage qui faisait intervenir de multiples comptoirs de négociation. En maximisant sa capacité à proposer aux investisseurs institutionnels un accès à des liquidités multi-actifs, Tradeweb permet à ses clients d'obtenir des tarifs plus compétitifs, de réduire le nombre d'erreurs de réservations manuelles et d'accélérer la vitesse d'exécution des packages multi-actifs.

En outre, Tradeweb utilise ses vastes données du marché en temps réel pour présenter aux comptoirs de négociation buy-side des analyses et des tarifs pour chaque instrument du package, ce qui accroît la transparence et les aide à respecter les obligations de meilleure exécution auxquelles elles sont tenues. Les clients bénéficient par ailleurs d'un flux de travail post-négociation rationalisé, puisque Tradeweb envoie automatiquement les transactions de swaps afin qu'elles soient compensées et les transactions obligataires afin qu'elles soient réservées.

« L'équipe de négociation internationale de LGIM est constamment à la recherche de moyens d'innover pour, in fine, améliorer les résultats de ses clients », a déclaré Phil Hunter, le responsable du trading de taux chez Legal & General Investment Management. « La fonctionnalité MAP de Tradeweb permet à LGIM de réduire les frais de transaction et d’obtenir des processus automatisés tout en garantissant que les obligations de meilleure exécution améliorées soient respectées en vertu de la réglementation MiFID II. »

À l'origine, Tradeweb avait lancé son outil de négociation par listes de VAN en novembre 2013 pour répondre à la demande en matière de solution susceptible d'aider les entreprises à exécuter des opérations qui se compensent afin d'éliminer des postes de dépense liés à la chambre de compensation, mécanisme plus largement connu sous le nom de compression. L'outil a évolué depuis, non seulement pour compresser des transactions compensées existantes, mais également pour négocier des packages et des stratégies de swap sur mesure, pour faciliter la migration de leurs portefeuilles du LIBOR aux nouveaux taux sans risque, et pour effectuer des transactions à multiples contreparties centrales et gérer le risque de base de ces contreparties.

Les investisseurs institutionnels négocient des swaps de façon électronique sur Tradeweb depuis 2005. Tradeweb gère la plus importante infrastructure d'exécution de swaps (SEF, swap execution facility) en termes de volume et en ce qui concerne les échanges de dérivés de taux institutionnels, ce qui représente, selon Clarus Data, 68 % de toutes les valeurs notionnelles échangées depuis le début de l'année. L'activité mondiale de Tradeweb Markets liée aux swaps de taux d'intérêt a déjà dépassé les 36 billions USD en 2019, avec une moyenne de 214 milliards USD d'échanges quotidiens, soit une augmentation de 75 % d'un exercice à l'autre. Tradeweb a fait progresser le secteur grâce à des innovations telles que la première transaction de swaps de taux d'intérêt entièrement électronique et compensée de façon centrale, et la première transaction de swaps d'inflation compensée réalisée à l'aide du système RFQ en compétition.

À propos de Tradeweb Markets

Tradeweb Markets Inc. (Nasdaq: TW) est un opérateur mondial de premier plan de marchés électroniques pour les marchés des taux, du crédit, boursiers et monétaires. Fondé en 1996, Tradeweb offre un accès aux marchés, à des données et analyses, à la négociation électronique, au traitement direct et à des solutions de déclaration pour plus de 40 produits destinés aux clients des marchés institutionnels, de gros et de détail. Les technologies de pointe développées par Tradeweb optimisent la détermination des prix, l'exécution des ordres et les flux de transactions, tout en offrant une échelle plus importante et en contribuant à réduire les risques liés aux opérations de courtage des clients. Tradeweb propose ses services à environ 2 500 clients dans plus de 60 pays. En moyenne, Tradeweb a facilité des échanges pour une valeur notionnelle supérieure à 630 milliards de dollars par jour au cours des quatre derniers trimestres fiscaux. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.tradeweb.com.

