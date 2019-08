Trainline : pas de potentiel de hausse, selon Morgan Stanley 0 01/08/2019 | 13:41 Envoyer par e-mail :

Morgan Stanley a entamé ce matin le suivi de l'action Trainline, l''e-agence de voyages' britannique spécialisée dans les billets de train et de bus, avec un conseil neutre de 'pondération en ligne'. L'objectif de 450 pence ne dépasse en effet le cours actuel que d'une quinzaine de pence.



A en croire les analystes, cette société britannique - qui a absorbé le français Capitaine Train - se positionne sans nul doute comme le leader de la vente en ligne de billets de trains. Au Royaume-Uni, sa part du marché des billets ferroviaires en ligne serait de 53% ! Ce qui permet à Trainline d'afficher une croissance et une rentabilité enviables et de se développer à l'international. De plus, salue Morgan Stanley, 'de la complexité du transport ferroviaire découle de fortes barrières technologiques à l'entrée', indique une note.



Soit, mais alors que la capitalisation de Trainline (deux milliards de livres sterling) représente dix fois le CA 2019 ainsi qu'un PER 2020 de plus de 40 fois, ces perspectives semblent 'largement' intégrées dans les cours. 'Nous préférons rechercher un meilleur point d'entrée', peut-on lire dans une note de recherche.











Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv MORGAN STANLEY -0.25% 44.56 12.38% TRAINLINE 1.64% 435.1 0.00% Toute l'actualité sur TRAINLINE 13:41 TRAINLINE : pas de potentiel de hausse, selon Morgan Stanley CF Recommandations des analystes sur TRAINLINE 13:41 TRAINLINE : pas de potentiel de hausse, selon Morgan Stanley CF

Données financières (GBP) CA 2020 253 M EBIT 2020 36,1 M Résultat net 2020 5,90 M Dette 2020 43,1 M Rendement 2020 - PER 2020 343x PER 2021 42,4x VE / CA2020 8,31x VE / CA2021 6,79x Capitalisation 2 057 M Graphique TRAINLINE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 454,80 GBp Dernier Cours de Cloture 428,00 GBp Ecart / Objectif Haut 18,5% Ecart / Objectif Moyen 6,26% Ecart / Objectif Bas -6,54% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.