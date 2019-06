Traton : de bien ternes débuts boursiers

28/06/2019 | 12:36

Les premiers pas en Bourse de Traton, la filiale de camions du géant automobile allemand Volkswagen, sont placés sous le signe de la morosité.



Cotée depuis ce matin à Francfort et à Stockholm, l'action Traton a été introduite tout en bas de la fourchette indicative, qui allait de 27 à 33 euros. Et elle glisse encore dans ses premières heures de cotation, à 26,6 euros ce midi en Allemagne.



A 27 euros par titre, Volkswagen a placé 57,5 millions d'actions Traton (Scania, MAN), d'où un produit de cession de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Traton capitalise à ce jour un peu plus de 13 milliards d'euros.



En cas d'exercice de l'option de surallocation, le flottant atteindra 11,5% du capital.





