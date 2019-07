Traton : Jefferies initie un suivi à 'conserver'

08/07/2019 | 14:17

Après l'introduction en Bourse de Traton, Jefferies initie un suivi avec une opinion 'conserver' et un objectif de cours de 27 euros, estimant qu'il 'offre aux investisseurs une opportunité de regagner de l'exposition à la marque de camions supérieurs Scania'.



'Mais nous voyons du travail requis si Traton veut devenir un 'champion global', ainsi qu'une rentabilité plus faible de MAN durant son changement de modèle majeur', prévient toutefois le broker, qui affiche donc une préférence pour son pair suédois Volvo.



Jefferies s'attend à ce que la demande en camions faiblisse après plusieurs bonnes années, mais est plus positif que le consensus du fait du commerce en ligne et d'un cycle de modernisation des flottes tiré par des moteurs plus efficients.



