Trane Technologies : Les unités de réfrigération hybrides pour camions de Thermo King prennent la route

Greggs, le plus grand détaillant de produits de boulangerie à emporter du Royaume-Uni, est l’un des premiers parcs d'Europe à équiper son parc de camions des nouveaux systèmes hybrides Thermo King

Thermo King®, un acteur majeur en solutions de contrôle de la température de transport et une marque de Trane Technologies (NYSE: TT), a annoncé aujourd'hui la livraison de ses nouveaux systèmes de réfrigération hybrides pour camions et chargeur-élévateurs à des clients dans toute l'Europe. Les nouveaux systèmes de réfrigération hybrides de Série T et hybrides UT passent de façon transparente du mode diesel au mode électrique pour permettre aux transporteurs de fonctionner dans les centres-villes, les zones résidentielles et les zones à émissions limitées avec le moteur diesel de l'unité éteint.

Greggs, le plus grand détaillant de produits de boulangerie à emporter du Royaume-Uni qui compte plus de 1 800 magasins dans tout le pays et sert plus de six millions de clients par semaine, est l’un des premiers clients d'Europe à bénéficier des avantages des nouveaux systèmes de réfrigération hybrides. Trois nouveaux camions équipés des systèmes hybrides de Thermo King contribueront à réduire l'impact environnemental et les coûts d'exploitation de leurs opérations de transport par camion dans le centre de Londres.

« Les unités Thermo King sont nos systèmes de choix depuis plusieurs années déjà. Leurs unités ont amélioré la flexibilité et le rendement de nos opérations, et nous avons également toujours pu compter sur le réseau de service après-vente Thermo King pour nous aider », a déclaré Richard Penna, responsable logistique de groupe chez Greggs. « Nous sommes très attentifs à la durabilité de nos opérations de transport. Il est primordial pour nous d'opérer dans les centres-villes en réduisant au maximum le bruit et les émissions. Le choix s'imposait de travailler avec Thermo King et d'équiper nos camions de ces nouvelles unités qui peuvent facilement passer du fonctionnement diesel à électrique, réduire le niveau sonore et éliminer les émissions. En plus de cela, nous nous attendons à bénéficier de la réduction de la consommation quotidienne de carburant. »

« La technologie hybride Thermo King a été conçue pour aider les entreprises de transport et de livraison à pérenniser leurs opérations frigorifiques et leurs investissements. Grâce à cette solution, ils peuvent garder une longueur d'avance sur les réglementations, contrôler leur coût total de propriété, et atteindre d'importants objectifs de durabilité », a déclaré Colm O’Grady, responsable produits chez Thermo King. « Thermo King a été la première société à proposer une réfrigération hybride pour remorque à ses clients européens. Nos clients du camionnage peuvent également bénéficier dès maintenant de cette réfrigération plus propre et électrifiée pour le transport et rendre la distribution urbaine plus flexible et plus durable. »

La nouvelle solution hybride mono et multitempérature pour camions est dotée de la technologie d'entraînement à onduleur et de l'alternateur Frigoblock. La réfrigération hybride de série T à fixation avant et la réfrigération hybride UT à fixation par le bas passe automatiquement du fonctionnement électrique au fonctionnement diesel selon le besoin ou si nécessaire. Cela permet aux entreprises de transport d’exercer leurs activités dans les centres-villes, les zones résidentielles et les zones à émissions limitées avec le moteur diesel du groupe frigorifique éteint.

Le système est également bien accepté par les chauffeurs, principalement en raison de la transition simple et fluide d'une technologie d'entraînement à l'autre. Il suffit pour le chauffeur de régler le véhicule au moment de quitter le dépôt et le système commutera les modes électrique et diesel de manière transparente pendant la journée de travail en fonction des besoins de l'unité.

Les solutions Hybride Série T et Hybride UT sont conformes aux engagements de durabilité 2030 de Trane Technologies et à l'engagement de réduire les émissions de carbone des clients d'une gigatonne - l'équivalent des émissions annuelles combinées de l'Italie, de la France et du Royaume-Uni.

À propos de Thermo King

Thermo King est une marque de Trane Technologies (NYSE : TT), un innovateur climatique mondial et un leader en solutions durables de contrôle de la température dans les véhicules de transport à l'échelle mondiale. Thermo King fournit des solutions de contrôle de la température de transport pour une variété d'applications, y compris les remorques, les carrosseries de camions, les bus, l'air, les conteneurs à bord de navires et les wagons de chemin de fer depuis 1938. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.europe.thermoking.com ou www.tranetechnologies.com.

À propos de Trane Technologies

Trane Technologies est un innovateur climatique mondial. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King®, et notre portefeuille de produits et de services respectueux de l'environnement, nous fournissons des solutions climatiques efficaces et durables pour les bâtiments, les habitations et les transports. Pour en savoir plus, rendez-vous sur tranetechnologies.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200720005425/fr/