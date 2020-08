Trane Technologies : lance une innovation dans le domaine du chauffage et de la climatisation en une seule unité, tout en réduisant l'empreinte carbone des bâtiments

Le Sintesis™ Balance CMAF offre le confort au bâtiment, des économies de coûts et une efficacité énergétique supérieure de 350 % à celle des chaudières à gaz classiques en mode chauffage

L’innovateur mondial de la climatisation, Trane Technologies (NYSE : TT), a annoncé aujourd’hui le lancement de Sintesis™ Balance CMAF, une seule unité entièrement électrique qui permet de chauffer et refroidir les bâtiments. La solution multicanalisation avec refroidissement par l’air est le tout dernier modèle de la gamme Sintesis des systèmes de climatisation intérieure haute performance, de Trane®, la marque CVC de la société. Elle est disponible, dans un premier temps, pour les clients d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique.

Sintesis Balance est une unité entièrement électrique qui fournit de l’eau chaude et réfrigérée pour le chauffage et le refroidissement. Elle est idéale pour les bâtiments ayant des exigences de température dynamiques, tels que les écoles, les hôtels, les hôpitaux, les centres commerciaux, les bâtiments de bureau et les théâtres.

« Sintesis Balance élimine le besoin de systèmes séparés de chaudière et de refroidissement, et sa souplesse permet de répondre aux exigences de confort, quels que soient les climats, les saisons, l’utilisation et l’occupation des bâtiments, en plus d’offrir une meilleure utilisation de l’espace au sol », a déclaré José La Loggia, président de la division commerciale CVC, pour la région EMOA, chez Trane Technologies. « La solution offre également une très grande fiabilité en termes de fonctionnement, de contrôle de la température, et de qualité de l’air intérieur. La plupart des systèmes en Europe utilisent des chaudières à gaz ou à fioul, tandis que cette solution est entièrement électrique. Sachant que les bâtiments contribuent à environ 15 % des émissions mondiales de carbone, et que le chauffage et le refroidissement représentent environ 35 % de ces émissions, la solution Sintesis Balance constitue en outre une étape majeure vers l’électrification et la décarbonisation des bâtiments. »

Cette innovation s’inscrit dans le cadre du Gigaton Challenge que se propose Trane Technologies pour réduire d’un milliard de tonnes d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre, de ses clients. L’unité récupère et réutilise l’énergie sans générer ses propres émissions de carbone, ce qui réduit considérablement l’utilisation de combustibles fossiles, comparé aux systèmes habituels qui comprennent à la fois une chaudière et un refroidisseur. Lorsqu’elle s’appuie sur un réseau produisant de l’électricité à partir de sources renouvelables, Sintesis Balance a le potentiel d’être une solution zéro émissions.

Sintesis Balance, le développement durable en chiffres

Trane Sintesis Balance a un ratio d’efficacité totale moyen de 8,2 ; la solution génère 8 kW de refroidissement et de chauffage simultanés, à partir de seulement 1 kW de puissance électrique. Elle offre également un coefficient de performance (CdP) de 3,35, soit le CdP le plus élevé parmi les différentes unités multicanalisation à air. (Le CdP permet de mesurer la quantité de chaleur produite par le système en fonction des unités d’énergie entrantes).

La carte de fonctionnement étendue de la technologie permet de contrôler la température même dans des climats très chauds ou très froids. Les capacités de chauffage de l’unité en font un bon choix pour les applications de construction dans les régions où la température de l’air ambiant peut descendre jusqu’à -18 °C. L’unité peut également chauffer de l’eau jusqu’à 68 °C.

Caractéristiques techniques de la solution Trane Sintesis Balance CMAF

Le Trane Adaptive Refrigerant System™ optimise automatiquement la charge de réfrigérant en fonction de chaque mode de fonctionnement et condition de température, offrant des performances et des gains d’efficacité supplémentaires.

L’unité CMAF multicanalisation et entièrement électrique ne génère aucune émission directe de gaz à effet de serre, au-delà des émissions du réseau électrique. Elle offre une efficacité supérieure de jusqu’à 350 % à celle de la plupart des chaudières à gaz qui fournissent de l’eau chaude pour les systèmes de chauffage de confort.

La configurabilité offre trois packs acoustiques et niveaux d’efficacité pour répondre aux différentes exigences des applications de bâtiment.

Nouvelle génération de technologie de contrôle, de Trane : Le contrôleur Tracer Symbio™ 800 dispose d’algorithmes avancés garantissant un fonctionnement fluide et fiable, pour un coût de possession particulièrement économique. Il offre en outre six choix de sélection, destinés à optimiser les performances de l’application.

Avec l’écran tactile TD7 AdaptiView™, le contrôleur Tracer Symbio 800 fournit aux gestionnaires des installations un contrôle convivial de l’unité. Le contrôleur leur permet de gérer une variété de conditions auxquelles ils peuvent répondre à distance, et de maintenir un fonctionnement efficace avec divers modes de fonctionnement préprogrammés.

Pour en savoir plus sur le portefeuille complet de solutions de Trane pour la région EMOA, veuillez visiter www.Trane.eu.

À propos de Trane Technologies

Trane Technologies est un innovateur climatique mondial. Grâce à nos marques stratégiques Trane® et Thermo King®, et notre portefeuille de produits et services respectueux de l’environnement, nous fournissons des solutions de climatisation efficaces et durables pour les bâtiments, les habitations et les transports. Visitez tranetechnologies.com.

