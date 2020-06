2020-06-25 — Protection Voyageur de Transat : Des mesures sanitaires renforcées et un nouveau guide pratique détaillé pour une expérience de voyage simple et sécuritaire

Montréal, le 25 juin 2020 - Alors qu'elle s'apprête à reprendre graduellement ses opérations le 23 juillet 2020 prochain, Transat tient à offrir une expérience simple et sécuritaire, et ce, à chaque étape du voyage. À cet effet, elle invite les voyageurs à se familiariser avec les mesures sanitaires de son programme Protection Voyageur, qui sont régulièrement actualisées en fonction des recommandations émises par les autorités réglementaires. Afin d'orienter les voyageurs dans leurs préparatifs, elle met également à leur disposition un nouveau guide pratique complet offrant plusieurs conseils qui leur permettront de partir l'esprit tranquille.

« Nous savons que voyager à l'ère de la COVID-19 soulève toutes sortes de questions et d'inquiétudes qui peuvent freiner le voyageur, indique Annick Guérard, Chef de l'exploitation de Transat. Ainsi, dans le cadre de notre programme de mesures sanitaires, nous désirons consolider notre statut d'expert vacances en donnant accès facilement à toutes les ressources et l'information nécessaire pour simplifier l'organisation d'un voyage. »

Un guide pratique pour faciliter l'expérience de voyage

Il peut être difficile pour les voyageurs et les conseillers en voyages de se retrouver parmi l'ensemble des changements et des recommandations découlant de la COVID-19. Afin de faciliter les préparatifs de voyage, Transat présente un outil pratique qui leur permettra de se familiariser avec les nouvelles habitudes à adopter.

À travers une série de conseils et un rappel des mesures sanitaires à respecter, le guide répond aux principales interrogations des voyageurs : ce qu'il faut vérifier avant son départ ; comment s'assurer d'un enregistrement et d'un embarquement sans anicroche ; quoi faire en cas de refus d'accès à son vol ; comment limiter les contacts ; les nouvelles pratiques à respecter à destination ; et plus encore.

Le guide est disponible dès maintenant sur le site Web de Transat.

Mise à jour du programme de mesures sanitaires Protection Voyageur

Transat suit assidûment les recommandations des autorités compétentes et ajuste son programme de mesures sanitaires en conséquence afin d'assurer la sécurité de ses clients et de ses employés. Les voyageurs et les conseillers en voyages sont invités à vérifier régulièrement la page Web de Protection Voyageur pour les plus récentes mises à jour.

À titre de rappel, voici les mesures mises en place :

• À l'aéroport : Des mesures ont été mises en place lors du passage à l'aéroport, telles que l'ajout de questions relatives à l'état de santé, la prise de température ainsi que la désinfection régulière des comptoirs et des bornes libre-service, pour ne nommer que celles-là.

• À bord : Que ce soit le nettoyage complet, avant chaque départ, des surfaces fréquemment touchées de la cabine avec un désinfectant de grade hospitalier, et celui en profondeur de l'ensemble de la cabine toutes les 24 heures à l'aide un désinfectant électrostatique ; la remise d'une trousse gratuite Protection Voyageur (incluant un couvre-visage, des gants, du désinfectant pour les mains et des lingettes désinfectantes) à tous les passagers ; le port obligatoire du couvre-visage pendant toute la durée du vol ; un service en vol repensé pour limiter les déplacements et les manipulations multiples : toutes les précautions nécessaires seront prises pour proposer une expérience de vol en toute sécurité. De plus, tous les appareils sont munis de filtres à air haute efficacité HEPA (High Efficiency Particulate Air), qui éliminent 99,995% des très petites particules, telles que les bactéries et les virus, en renouvelant l'air de la cabine toutes les trois minutes.

• À destination : Des mesures de prévention renforcées lors des transferts et des excursions seront mises en place pour tous les clients ayant acheté un forfait dans le Sud ou en Europe. De plus, les partenaires hôteliers de Transat ont mis en oeuvre de rigoureux protocoles d'hygiène et de sécurité afin que les voyageurs puissent profiter de leurs vacances en toute quiétude. Afin d'offrir un soutien à destination, les représentants Transat seront disponibles en tout temps, par téléphone ou via l'application mobile Air Transat.

