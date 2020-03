Transat A T : 2020-03-12 — Présentation visuelle à l'Assemblée annuelle des actionnaires (PDF)

Les déclarations prospectives sont, de par leur nature, assujetties à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent grandement de ceux envisagés dans ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document reposent sur un certain nombre d'hypothèses sur la conjoncture économique et le marché, ainsi que sur les activités, la situation financière et les opérations de la Société. Les résultats qui y sont présentés peuvent donc différer sensiblement des résultats réels pour diverses raisons, expliquées en détail

Mesures financières non normalisées selon les IFRS

Les états financiers sont dressés conformément aux Normes internationales d'information financière

(« IFRS »). Dans le présent document , la Société présente parfois des mesures financières non normalisées selon les IFRS. Ces mesures n'ont pas de sens prescrit par les IFRS, et il est donc peu probable que l'on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d'autres émetteurs. Ces mesures ont pour objet d'apporter de l'information supplémentaire et ne devraient pas être considérées isolément ou comme substitut aux autres mesures de rendement financier calculées selon les IFRS.

La direction croit que les mesures financières non normalisées selon les IFRS sont importantes

puisqu'elles permettent de mieux comprendre les résultats de nos opérations récurrentes et les

tendances connexes, tout en améliorant la transparence et la clarté de nos résultats opérationnels. Ces expressions sont présentées de manière uniforme d'un exercice à l'autre.

En excluant de nos résultats les éléments qui découlent principalement de décisions stratégiques à long terme et/ou qui ne reflètent pas, à notre avis, notre rendement opérationnel de la période, dont la variation de la juste valeur des dérivés liés au carburant et autres dérivés, les gains (pertes) à la cession d'entreprises, les charges de restructuration, la dépréciation d'actifs, l'amortissement, les gains (pertes) de change et autres éléments inhabituels importants, et en incluant les primes relatives aux dérivés liés au carburant et autres dérivés arrivés à échéance au cours de la période, nous croyons que les mesures financières non normalisées selon les IFRS aident les utilisateurs à mieux analyser nos résultats ainsi que notre capacité à générer des flux de trésorerie opérationnels. De plus, l'utilisation de mesures non conformes aide les utilisateurs à comparer nos résultats de façon plus pertinente d'une période à l'autre ainsi qu'avec ceux d'autres entreprises de notre secteur. Se reporter à la section Mesures financières non normalisées selon les IFRS du rapport de gestion de notre Rapport annuel 2019 pour les définitions de ces indicateurs et le rapprochement avec les mesures les plus comparables des IFRS.