Transgene : Invest Securities à 'achat' avant une année riche

04/12/2018

Invest Securities réitère son opinion 'achat' et son objectif de cours de quatre euros sur Transgene, après la publication des résultats du troisième trimestre 2018 et en amont d'une année 2019 riche en newsflow clinique.



Il anticipe de nombreux résultats cliniques venant de TG4010 et Pexa-Vec qui devraient soutenir le potentiel de ces programmes, et prévoit un passage en clinique des actifs précliniques, ce qui étendra la portée de la plateforme d'immunothérapie à base de virus.



'De plus, les résultats positifs de la phase 1/ 1b, présentés en novembre, ont fourni des premiers signes d'activité clinique dans le traitement de l'hépatite B chronique', ajoute l'analyste en charge du dossier.



