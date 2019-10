Transgene : Invest Securities à l'achat, une étude positive

07/10/2019 | 09:38

La société a présenté son étude de phase 1b/2 sur TG4001 en association avec l'Avelumab dans le traitement des cancers métastatiques naïfs à l'immuno-oncologie et positifs au HPV16.



Suite à cette présentation, Invest Securities a confirmé son opinion Achat avec un objectif de cours de 3,0 E.



' La mise à jour préliminaire (n = 9) a montré que chez les patients traités avec la dose élevée de TG4001, le taux de réponse globale (ORR) était de 50% (3/6). Étant donné que dans cette population de patients, les inhibiteurs de points de contrôle ne montrent que 24 à 30% d'ORR, ces résultats sont positifs ' indique le bureau d'analyses.



' Dans ce contexte, si les résultats intermédiaires (à n = 20), attendus au S1 2020, confirment le résultat clinique observé, cela fournirait un catalyseur positif supplémentaire pour le cours de la société ' rajoute Invest Securities.



