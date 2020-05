Transgene : Invest Securities confirme son opinion

12/05/2020 | 14:52

Invest Securities fait un point aujourd'hui sur les différentes annonces depuis le début de l'année.



Le bureau d'analyses estime que les résultats 2019 sont ressortis globalement en ligne avec ses attentes et la trésorerie de 35 ME à la fin du 1er trimestre 2020 offre une visibilité confortable jusqu'en 2022.



' La pandémie de Covid-19 devrait impacter l'essai évaluant TG6002 par voie intra-artérielle hépatique alors que le reste du pipeline semble épargné. En 2020, le marché portera une attention particulière aux résultats de TG4001 attendus au T2 ' indique Invest Securities.



' Après actualisation et dans l'attente de résultats plus matures sur les nouvelles plateformes et des résultats sur TG4001, nous réitérons notre opinion Neutre avec un objectif inchangé de 1,34E ' rajoute le bureau d'études.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.